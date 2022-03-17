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Франція має бути готова до війни "високої інтенсивності" в Європі, - Макрон

Французький президент планує збільшити оборонний бюджет до 50 млрд у 2025 році.

Франція має бути готова до війни "високої інтенсивності" в Європі, - Макрон
Еммануель Макрон під час відвідин центру вакцинації проти COVID-19 у Парижі, 6 травня 2021 р
Фото: ЕРА/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його державі необхідно готуватися до "війни високої інтенсивності", яка може повернутися в Європу, передає "Європейська правда".

Таку думку Макрон озвучив під час свого передвиборчого заходу в Парижі

Очільник Франції повідомив, що планує збільшити оборонний бюджет у 2025 році до 50 мільярдів євро. Станом на сьогодні він становить більш ніж 40 млрд.

На думку Макрона, Франції треба бути більш гнучкою на тлі нових типів конфліктів - у космосі та кіберпросторі.

Саме тому глава держави хоче "інвестувати в передові технології та посилити інвестиції, щоб бути готовим до війни високої інтенсивності".

Макрон анонсував збільшення вдвічі кількості резервістів у французьких збройних силах, а також збільшення чисельності поліції і жандармерії.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу ABC припустив можливу агресію РФ проти інших європейських країн: "сьогодні війна тут, а завтра буде в Литві, потім Польщі, потім у Німеччині. Це дуже серйозно".

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