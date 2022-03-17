Канада вводить санкції проти 22 посадових осіб Міноборони Білорусі

Санкції введено через те, що Білорусь стала майданчиком для російського вторгнення.

Канада вводить нові санкції проти керівництва Білорусі через підтримку агресії Росії проти України. Про це заявила міністр закордонних справ Мелані Джолі, повідомляють на сайті Міністерства закордонних справ Канади.

Нові заходи накладають обмеження на 22 посадових осіб Міністерства оборони Білорусі, які підтримували атаку, зокрема, дозволяючи своїй країні служити стартовим майданчиком для російського вторгнення.

Санкції, зазначили в МЗС Канади, демонструють тиск Канади на білоруське керівництво з метою припинення підтримки нападу Володимира Путіна на Україну.

«Світ з жахом спостерігає безглузде насильство, яке відбувається в Україні. Білоруське керівництво також має нести відповідальність за те, що дозволило та підтримало неспровоковані атаки Володимира Путіна. Канада закликає Олександра Лукашенка припинити підтримку російського вторгнення. Ми без вагань вживатимемо подальших заходів. Світ спостерігає», - значила Мелані Джолі.

Нагадаємо, раніше Канада ввела санкції проти депутатів Держдуми, які голосували за визнання незалежності окремих районів Донецької і Луганської областей, заборону на операції із суверенним боргом Росії, санкції проти двох великих російських банків. Також ввела санкції проти 58 осіб та організацій, пов'язаних з Росією (це політична еліта РФ і члени сімей, члени радбезу), Приватна військова компанія Вагнера. Скасувала дозволи на імпорт з Російської Федерації. Також ввела санкції проти ключових співробітників Роснафти та Газпрому. А прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про заборону імпорту російської нафти