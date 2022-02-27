Запуск відбувся о 17 годині. Кількома година раніше Лукашенко обіцяв, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Фото: .zhitomir.info

Близько 17 години з району Мозиря (Білорусь) у бік України запустили балістичні ракетні комплекси класу земля-земля "Іскандери".

Відео, зняте у Рівненській області, оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Фото: .zhitomir.info/

Фото: zhitomir.info

За його словами, ракети були націлені на аеропорт "Житомир".

"Удар прийшовся на Мар’янівка, район військової частини чи аеропорту", - повідомила речниця ГУНП Алла Ващенко.

У місті близько 17:20 оголосили повітряну тривогу, вибухи було чути вкількох місцях, зокрема в районі Київського мосту, поблизу Епіцентру. Стовп диму було видно у навколишніх селах, пише "Житомир інфо".

"Житомир! Йде оборона! Залишайтеся у безпечних місцях і будьте пильними!" – закликав мер міста Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, сьогодні Олександр Лукашенко дзвонив президенту України Володимиру Зеленському. Під час розмови було погоджено план провести сьогодні перемовини російської та української делегацій на кордоні України та Білорусі. Лукашенко при цьому гарантував, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Сьогодні українські військові збили крилату ракету, випущену окупантами по столиці України з території Білорусі. Ракета летіла на Київ. Іще з першого дня повномасштабної війни Росії проти України з білоруської території на Україну сунули ворожі війська. Західні країни попереджають Білорусь – на неї за війну проти України чекають такі самі санкції, як проти РФ.