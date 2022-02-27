Федоров закликав Цукерберга заблокувати росіянам доступ до Facebook та Instagram

«У той час, як ви створюєте Метавсесвіт, Росія руйнує реальне життя в Україні».

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся у Twitter до CEO Meta Марка Цукерберга.

Федоров закликав його заблокувати доступ до Facebook та Instagram для користувачів з Росії, доки їхні танки руйнують дитячі садки та лікарні в Україні.

«Марк Цукерберг! У той час, як ви створюєте Метавсесвіт, Росія руйнує реальне життя в Україні. Ми просимо заблокувати доступ до Facebook та Instagram для користувачів з Росії, доки їхні танки руйнують наші дитячі садки та лікарні», – написав український міністр.

Нагадаємо, вчора Міністерство культури та інформаційної політики України звернулось до сервісу YouTube з проханням заблокувати ряд російських пропагандистських каналів. Також учора Facebook заборонив рекламу російських державних медіа і їхню монетизацію.