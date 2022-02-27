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Федоров закликав Цукерберга заблокувати росіянам доступ до Facebook та Instagram

«У той час, як ви створюєте Метавсесвіт, Росія руйнує реальне життя в Україні».

Федоров закликав Цукерберга заблокувати росіянам доступ до Facebook та Instagram
Фото: Прес-служба Мінцифри

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся у Twitter до CEO Meta Марка Цукерберга.

Федоров закликав його заблокувати доступ до Facebook та Instagram для користувачів з Росії, доки їхні танки руйнують дитячі садки та лікарні в Україні.

«Марк Цукерберг! У той час, як ви створюєте Метавсесвіт, Росія руйнує реальне життя в Україні. Ми просимо заблокувати доступ до Facebook та Instagram для користувачів з Росії, доки їхні танки руйнують наші дитячі садки та лікарні», – написав український міністр. 

Нагадаємо, вчора Міністерство культури та інформаційної політики України звернулось до сервісу YouTube з проханням заблокувати ряд російських пропагандистських каналів. Також учора Facebook заборонив рекламу російських державних медіа і їхню монетизацію. 

Олег БазарОлег Базар, головний редактор LB.ua
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