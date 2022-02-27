Stop the War!: український стартап Reface запустив акцію на 200 млн користувачів

Таких сповіщень вже отримали понад 9 млн людей у світі та 2 млн — у Росії.

Український стартап, застосунок Reface, запустив акцію на 200 млн користувачів, щоб ті дізналися правду про війну Росії в Україні.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Компанія почала розсилати російським користувачам сповіщення із закликом виходити на мітинги. Натискаючи на сповіщення, користувачі бачать реальні кадри російського вторгнення в Україну.Таких сповіщень вже отримали понад 9 млн людей у світі та 2 млн — у Росії. Поширення триває.

Також Reface закликає користувачів усього світу підтримати Україну записом відео із закликом: Stand with Ukraine! Stop the war! Та хештегом #StandWithUkraine до кожного відео.

Нагадаємо, що українців закликають повідомити знайомих білорусів про можливе задіяння їхніх збройних сил у війні проти України.