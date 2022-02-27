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Депутат Глущенко з Богодухова загинув під час оборони Харкова

Він був депутатом від Блоку Світличної "Разом!".

Депутат Глущенко з Богодухова загинув під час оборони Харкова
Фото: Сергій Глущенко/ Facebook

У боях за Харків загинув депутат Богодухівської міської ради Сергій Глущенко.

Про це повідомляє Суспільне Харків.

"Немає нині деталей. Зранку нам повідомили, що в боях за Харків загинув. Він був у теробороні зі самого початку. І на Новий рік на збори їздив, брав активну участь у територіальній обороні. І в ці дні одним з перших пішов захищати. У нього залишились дружина та діти", — сказав секретар Богодухівської міськради Рамаз Гамбарашвілі.

Зазначимо, що Сергій Глущенко був депутатом Богодухівської міської ради від Блоку Світличної "Разом!". До цього працював селищним головою Олександрівки.

Харківські журналісти пишуть, що Глущенко був колекціонером, збирав глиняні горщики. Зібрав їх близько 400. Він розповідав, що таким чином хотів залишити згадку про минулі покоління. 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України саперу, матросу Віталію Скакуну посмертно. Матрос Скакун підірвав Генічеський автомобільний міст ціною власного життя, щоб зупинити просування російської танкової колони. 

Також у Харкові після влучення снаряда в багатоповерхівку загинула жінка. Вона мешкала на пʼятому поверсі. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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