Збройні сили України оприлюднили відео знищення безпілотником "Байрактар" ворожої техніки.
Про це у своєму Facebook написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Що Байрактар животворящий робить! Село Чорнобаївка, Херсонська область. Welcome to hell!", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що село Чорнобаївка знаходиться у Херсонському районі Херсонської області.
Нагадаємо, що 26 лютого безпілотний авіакомплекс "Байрактар ТБ-2" знищив залізничний ешелон окупантів з пально-мастильними матеріалами.
27 лютого українські військові збили крилату ракету, випущену окупантами по столиці України з території Білорусі.