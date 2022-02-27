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"Welcome to hell!": ЗСУ показали відео удару "Байрактара"

Знищення ворожої техніки відбулося на Херсонщині.

"Welcome to hell!": ЗСУ показали відео удару "Байрактара"
Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті
Фото: novynarnia.com

Збройні сили України оприлюднили відео знищення безпілотником "Байрактар" ворожої техніки.

Про це у своєму Facebook написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Що Байрактар животворящий робить! Село Чорнобаївка, Херсонська область. Welcome to hell!", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що село Чорнобаївка знаходиться у Херсонському районі Херсонської області.

Нагадаємо, що 26 лютого безпілотний авіакомплекс "Байрактар ТБ-2" знищив залізничний ешелон окупантів з пально-мастильними матеріалами.

27 лютого українські військові збили крилату ракету, випущену окупантами по столиці України з території Білорусі.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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