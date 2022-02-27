Російські війська влучили в житловий будинок у Бучі

У Бучі Київської області ворог влучив у житловий девʼятиповерховий будинок. Будівля загорілася, рятувальники чекають на кінець обстрілу, щоб розпочати гасіння.

Про це повідомили співрозмовники в ДСНС.

Ворожий снаряд влучив у будинок в Бучі

Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вчора російська ракета поцілила в будинок і складські приміщення в Соломʼянському районі Києва. Місце обстрілу – неподалік аеропорту "Київ". Від дій ворога загинули дві людини. Також окупант обстріляв Бородянку – там від влучення снаряда в будинок загинули ще три людини.