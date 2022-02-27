Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська влучили в житловий будинок у Бучі

У будівлі почалась пожежа. 

У Бучі Київської області ворог влучив у житловий девʼятиповерховий будинок. Будівля загорілася, рятувальники чекають на кінець обстрілу, щоб розпочати гасіння.

Про це повідомили співрозмовники в ДСНС.

Ворожий снаряд влучив у будинок в Бучі
Ворожий снаряд влучив у будинок в Бучі

Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вчора російська ракета поцілила в будинок і складські приміщення в Соломʼянському районі Києва. Місце обстрілу – неподалік аеропорту "Київ". Від дій ворога загинули дві людини. Також окупант обстріляв Бородянку – там від влучення снаряда в будинок загинули ще три людини. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також