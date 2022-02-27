Васильків: із палаючої нафтобази працівники врятували 23 вагони з пальним

Працівники нафтобази в с. Крячки, що під Васильковим, де спалахнула пожежа після вогневого удару російського ворога, змогли врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом. Про це вони повідомили у Facebook.

«Цим пальним ми зможемо заправляти ЗСУ, тероборону, медиків, Київенерго, Київпастранс та інших, хто не дає Києву впасти та "тримає небо"!» — йдеться в дописі.

Нагадаємо, у місті Васильків тривають бої за аеропорт, тому ДСНС області не може розпочати гасіння пожежі. Наразі вдалося перекрити постачання газу. Відбулося пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом.