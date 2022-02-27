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Австралія надасть Україні летальну зброю через партнерів по НАТО

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Австралія надасть Україні летальну зброю через партнерів по НАТО
Фото: dailytelegraph.com.au

Австралія надаватиме Україні летальну зброю через НАТО для допомоги в її боротьбі з Росією. Як повідомляє The Daily Telegraph, таку заяву зробив прем'єр-міністр Скотт Моррісон.

«Я щойно розмовляв з міністром оборони, і ми намагатимемося надати будь-яку підтримку для летальної допомоги через наших партнерів по НАТО, зокрема США та Великобританію», – сказав він.

Це означає, що Австралія буде надавати фінансування через НАТО на озброєння та наступальний потенціал, а не надсилатиме власну зброю. Раніше Австралія зобов’язувалася надсилати гуманітарну допомогу, але категорично виключала відправку військ.

Скотт Моррісон приєднався до сотень українських австралійців, які відвідали урочисту церковну службу в Сіднеї, щоб помолитися за Батьківщину. Виступаючи після богослужіння, він зауважив, що Росія повинна заплатити за свої дії. 

Прем'єр також пообіцяв посилити гуманітарну допомогу Україні.

Нагадаємо, 13 країн НАТО уже надіслали або погоджують військову допомогу Україні, таку як гармати, боєприпаси та ракети, включно із засобами протиповітряної оборони та протитанкового обладнання.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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