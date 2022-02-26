Німеччина частково розблокувала Україні постачання зброї, – ЗМІ

Німеччина дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 реактивних систем залпового вогню для допомоги в боротьбі з російськими загарбниками.

Про це пише politico.eu з посиланням на двох чиновників Євросоюзу.

Це ознаменує різке зрушення у військовій політиці Берліна на тлі тиску з боку союзників з ЄС та НАТО.

До суботи Німеччина “трималася за давню практику, не дозволяючи перекидати контрольовану нею летальну зброю в зону конфлікту”.

Така позиція збентежила деяких європейських чиновників, особливо після того, як президент Росії Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення і завдав ракетних ударів по столиці України Києві.

“Зміни Німеччини відбуваються у час, коли численні західні союзники мобілізуються, щоб надіслати Україні більше гармат, боєприпасів і навіть систем протиповітряної оборони, оскільки російські сили наносять удар по великих українських містах”, – зазначає видання.

Цей поворот може означати швидке збільшення європейської військової допомоги Україні, оскільки значна частина зброї та боєприпасів на континенті принаймні частково німецького виробництва, що надає Берліну законний контроль над їх передачею.

Проте зміна позиції Берліна не обов’язково означає, що всі запити на постачання зброї будуть схвалені, оскільки кожен випадок вирішується окремо.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Lb.ua раніше закликав Німеччину перестати блокувати можливість публічно, легально, відкрито придбавати потрібні України засоби захисту і зброю через агентство NSPA – NATO Support and Procurement Agency.

За словами міністра, це “такий собі Amazone, куди ми наперед платимо гроші, а потім проходимо всі процедури перевірки”.

Він пояснив, що у NSPA є наглядова рада, де кожна країна-партнер Альянсу ухвалює рішення за процедурою мовчазної згоди. Торік у березні Німеччина скористалися своїм правом і письмово оголосила про припинення такої процедури.