Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
ГоловнаСвіт

Українська влада не проводить евакуацію з Бучі. Це провокація РФ - Данілов

Мирні жителі мають залишатися вдома.

Українська влада не проводить евакуацію з Бучі. Це провокація РФ - Данілов
Фото: facebook.com/rnbou

Українська влада не проводить евакуацію з Бучі, що під Києвом. Про це повідомив секретар РНБОУ Олексій Данилов. За його словами, росіяни хочуть зайти в українську столицю, прикрившись автобусами з мирними жителями. 

"Українська влада не проводить евакуації з Бучі, що під Києвом, росіяни хочуть зайти в столицю України, прикрившись автобусами з мирними жителями", - написав Данилов. 

Раніше російські окупанти влаштували провокацію, повідомляючи, що збирають з Бучі жінок та дітей в автобуси для евакуації. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також