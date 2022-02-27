Українська влада не проводить евакуацію з Бучі. Це провокація РФ - Данілов

Українська влада не проводить евакуацію з Бучі, що під Києвом. Про це повідомив секретар РНБОУ Олексій Данилов. За його словами, росіяни хочуть зайти в українську столицю, прикрившись автобусами з мирними жителями.

"Українська влада не проводить евакуації з Бучі, що під Києвом, росіяни хочуть зайти в столицю України, прикрившись автобусами з мирними жителями", - написав Данилов.

Раніше російські окупанти влаштували провокацію, повідомляючи, що збирають з Бучі жінок та дітей в автобуси для евакуації.