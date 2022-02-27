Харків: Десятки російських військовослужбовців здалися в полон - Синєгубов

У Харкові Збройним силам здалися в полон десятки російських бійців. Про це повідомляє керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, окупанти повністю знеслені та деморалізовані.

"Російські бійці, яких взяли в полон, розповідають про повне знесилення та деморалізацію, вони не мають зв‘язку з центральним командуванням, не розуміють і не знають подальших своїх дій. З початку нападу на Україну вони не отримують їжі та води, у техніки немає запасів пального", - говорить Синєгубов.

За його словами, покидаючи позиції, російські бійці намагаються заховатися поміж цивільним населенням, просять у людей одяг та їжу. Синєгубов просить жителів Харківщини дотримуватися правил безпеки та не відчиняти двері незнайомцям.

"Жителі Харківщини, будьте обережні, не відчиняйте дверей незнайомцям, не допомагайте російському агресору в переховуваннях", - вказано у дописі.

Українські захисники утримують повний контроль над Харковом і Чугуєвом. Працюють ЗСУ, Нацполіція, територіальна оборона, відбувається повна зачистка Харкова від ворога.