Танки окупантів проїхали Макарів і рухаються в бік Києва

Російські танки проїхали Макарів і намагаються потрапити до української столиці.

Про це повідомили очевидці - жителі Макарова, пише Укрінформ.

Крім того, про пересування цієї колони повідомили жителі села Андріївка Макарівського району.

За їхніми словами, танків дуже багато.

Приблизно через пів години після першого повідомлення жителі села Андріївка поінформували про другу групу танків, позначених літерою V, про які попереджали ЗСУ. Жителі села Андріївка перебувають у підвалах.

У Збройних силах України закликали громадян знищувати ворожу техніку або повідомляти про її пересування.

Нагадаємо, що українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V і рухається в бік Києва.

Нагадаємо, для повідомлень про пересування ворожої техніки створено спеціальний чат-бот у Telegram - https://t.me/stop_russian_war_bot.