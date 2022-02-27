Зеленський поговорив із Лукашенком

Розмова відбулась на тлі можливого рішення Лукашенка відправити білоруські збройні сили на війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський поговорив з Олександром Лукашенком.

Відповідне повідомлення розміщено в Telegram президента. Деталей поки що немає.

За різними даними, Лукашенко може сьогодні ухвалити рішення про відправку в Україну збройних сил Білорусі на війну на боці Росії.

У Центрі оборонних стратегій зазначили, що єдиною причиною такого рішення буде те, що Олександр Лукашенко повністю залежить, зокрема в питаннях власної безпеки, від президента РФ Володимира Путіна.

Рішення про офіційний вступ Білорусі у війну ніяк не враховує мир і дружбу між народами України та РБ, що тягнеться віками.

Підкреслюється, що військові Білорусі можуть не знати, куди їдуть, їхній телеефір переповнений заявами про "нацистів" в Україні. Також вони можуть не знати про величезні втрати росіян у війні проти України.

"Треба дзвонити та писати всім знайомим у РБ та говорити про це і просити не йти на війну проти українців. Матерям і дружинам – не відпускайте своїх чоловіків на загибель та воювати проти близького народу", – закликали в Центрі оборонних стратегій.

27 лютого в Білорусі проходить референдум про зміни до конституції. Питання одне: "Чи приймаєте ви зміни та доповнення Конституції Республіки Білорусь?" Референдум може закріпити необмежене продовження влади Лукашенка.

Нагадаємо, сьогодні українські військові збили крилату ракету, випущену окупантами по столиці України з території Білорусі. Ракета летіла на Київ. Іще з першого дня повномасштабної війни Росії проти України з білоруської території на Україну сунули ворожі війська.

Західні країни попереджають Білорусь – на неї за війну проти України чекають такі самі санкції, як проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський уранці 27 лютого оприлюднив звернення до громадян РБ, у якому закликав їх "бути білорусами, а не росіянами".