Під час оборони Харкова загинув ще один місцевий депутат

Про це інформує "Суспільне Харків". Пономаренко був депутатом Богодухівської райради VII скликання від політичної партії «Європейська солідарність».

Фото: Богодухівська міська рада

«Він пройшов славний шлях воїна-захисника, з 2014 року захищаючи країну від ворога у Донецькій та Луганській областях. На жаль, рідна Харківщина не змогла вберегти свого сина!» - відзначається в повідомленні. Як відомо, це вже друга така смерть на Харківщині.

Раніше ми писали про загибель - також під час оборони міста - депутата Богодухівської міської ради Сергія Глущенка, який був учасником територіальної оборони.

Нагадаємо, на Харківщині точаться запеклі бої. Станом на обідню годину 27 лютого міста Харків і Чугуїв повністю контролюються ЗСУ.