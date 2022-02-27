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Під час оборони Харкова загинув ще один місцевий депутат

Сергію Пономаренку було 46 років.

Про це інформує "Суспільне Харків". Пономаренко був депутатом Богодухівської райради VII скликання від політичної партії «Європейська солідарність».

Фото: Богодухівська міська рада

«Він пройшов славний шлях воїна-захисника, з 2014 року захищаючи країну від ворога у Донецькій та Луганській областях. На жаль, рідна Харківщина не змогла вберегти свого сина!» - відзначається в повідомленні. Як відомо, це вже друга така смерть на Харківщині. 

Раніше ми писали про загибель - також під час оборони міста - депутата Богодухівської міської ради Сергія Глущенка, який був учасником територіальної оборони. 

Нагадаємо, на Харківщині точаться запеклі бої. Станом на обідню годину 27 лютого міста Харків і Чугуїв повністю контролюються ЗСУ.

Соня КошкінаСоня Кошкіна, Шеф-редактор LB.ua
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