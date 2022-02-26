Держспецзв’язку спростувало інформацію про відстежування українців за геолокацією

Раніше МВС просило українців вимикати геолокацію на телефонах, бо вона допомагає ворогу наводити на цілі.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України спростувала повідомлення про те, що інформація про відстежування українців за геолокацією відповідає дійсності.

"Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі", - зазначає пресслужба відомства.

Раніше сьогодні Міністерство внутрішніх справ України закликало громадян вимкнути геолокацію на власних мобільних телефонах і на пристроях близьких. Повідомляли, що більшість міток уже знешкодженні, тому російсько-окупаційні війська починають орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку.

У МВС просили поширити в громадах інформацію про необхідність вимкнення геолокації.

Проте згодом МВС видалило пост.

Нагадаємо, раніше військовослужбовців закликали відключати геолокацію в телефоні під час селфі.

Про те, що у бійців потрібно забрати мобільні телефони, в Міноборони говорили ще наприкінці літа 2014 року, під час першого наступу російських військ на Донбас.

У травні 2015 року Верховна Рада прийняла за основу два законопроєкти, які обмежують використання мобільних телефонів у зоні проведення антитерористичної операції.