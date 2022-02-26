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У Києві оголошена чергова повітряна тривога

Станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття.

У Києві оголошена чергова повітряна тривога
Ілюстративне фото
Фото: amnesty.org.ua

У Києві оголошеня повітряна тривога.

Повідомлення від КМДА станом на 8 ранку:

"У Києві оголошена чергова повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!Нагадаємо, що станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують Рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори".

Публікуємо мапу укриттів:

Ворог атакує столицію найбільш активно з раннього ранку минулої доби. Захисники відбивають атаки, на вулицях столиці йдуть місцеві бої.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити:UA843000010000000047330992708. 

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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