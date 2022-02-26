У Генштабі ЗСУ повідомили про суттєві втрати російських окупантів

Протягом доби російський агресор втратив три Су-30 СМ, 11 вертольотів, два Су-25, два Іл-76 МД, колону техніки та ешелон з пальним.

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що за останню добу російські окупанти зазнали суттєвих втрат в авіації, бронетехніці та живій силі.

"Російські окупаційні війська втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, два штурмовики Су-25 та ще один військово-транспортний Іл-76 МД із десантом окупантів", - повідомили в Генеральному штабі.

Фронтовий бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М за один захід розгромив колону з 20 одиниць військової техніки.

"Блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу "Байрактар ТБ-2", який знищив цілий залізничний ешелон з пально-мастильними матеріалами", - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря українські військові збили російський винищувач. А на Сумщині місцеві влучно поцілили коктейлем Молотова в бензовоз окупантів.