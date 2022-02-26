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На Сумщині місцеві влучно поцілили коктейлем Молотова в бензовоз окупантів. Відео

"Беріть приклад із сумчан, бачите бензовоз окупанта – кидайте в нього коктейль Молотова", – зазначили в ЗСУ.

У селищі Недригайлів місцеві мешканці поцілили коктейлем Молотова у бензовоз окупантів. 

Таку інформацію повідомили в МВС, відео оприлюднено на сторінці Сухопутних військ у Facebook.

"В Сумах місцеві жителі публікують відео, хтось кидає коктейль Молотова прямо по окупантському бензовозу. Беріть приклад із сумчан, бачите бензовоз окупанта – кидайте в нього коктейль Молотова", – зазначили в ЗСУ.

Про те, як знищувати ворожу техніку та заважати окупантам пересуватися населеними пунктами, читайте в порадах Збройних сил

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут, а тут – про ДРГ і ворожу техніку.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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