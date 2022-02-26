На Сумщині місцеві влучно поцілили коктейлем Молотова в бензовоз окупантів. Відео

"Беріть приклад із сумчан, бачите бензовоз окупанта – кидайте в нього коктейль Молотова", – зазначили в ЗСУ.

У селищі Недригайлів місцеві мешканці поцілили коктейлем Молотова у бензовоз окупантів.

Таку інформацію повідомили в МВС, відео оприлюднено на сторінці Сухопутних військ у Facebook.

"В Сумах місцеві жителі публікують відео, хтось кидає коктейль Молотова прямо по окупантському бензовозу. Беріть приклад із сумчан, бачите бензовоз окупанта – кидайте в нього коктейль Молотова", – зазначили в ЗСУ.

Про те, як знищувати ворожу техніку та заважати окупантам пересуватися населеними пунктами, читайте в порадах Збройних сил.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

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Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут, а тут – про ДРГ і ворожу техніку.