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Командира танкового батальйону Росії взято в полон, техніка окупантів служитиме Україні

Його танк підбили бійці ЗСУ. 

Українські захисники взяли в полон командира танкового батальону окупантів Росії.

Про це повідомили на сторінці Міністерства оборони України в Facebook.

"Командир танкового батальйону 35-ї мотострілкової бригади м. Олейськ Центрального військового округу армії РФ майор Щеткін Леонід Петрович. Випускник Казанського військового танкового училища. Одружений, має двох дітей", – йдеться у повідомленні.

Фото: Міноборони в Facebook

Танк окупанта був підбитий ЗСУ, ворог лишився живим. 

У Нацгвардії повідомили, що ворога затримали під час боїв за Чернігів.

"Унаслідок блискавичної атаки спільно зі Збройними Силами України військовослужбовцям Національної гвардії України вдалося блискавично повернутися на свої позиції та захопити двох російських окупантів, які навіть не встигли зреагувати на те що сталося, дуже розгубилися і вимушені були здатися в полон, аби зберегти своє життя", – йдеться у повідомленні. 

У Генштабі додали, що в цьому бою декілька російських танків захопили цілими.

"Тепер вони послужать на благо України. З іншими сталося те що й мало статися. Місцеве населення допомагає нам бити загарбника! Люди роблять коктейлі Молотова для російських "братів", зливають паливо з заправників та руйнуть залізничні мости!" – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, в перший день повномасштабної війни Росії проти України поблизу Чернігова в полон українським захисникам здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади. Вони зайшли в Україну з боку Білорусі.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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