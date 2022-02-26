Як протидіяти ворогу та його техніці на місцях: розповідають Збройні сили України

Збройні сили України поширили поради протидії ворогу, які можуть використати українці.

Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь який спосіб підійде. Немає палива – немає техніки. Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу – валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти. Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100% що це ворог – запаліть його. В кого в наявності ескалатори – обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати. Власники зброї з оптичними прицілами можуть стріляти з неї в колеса ворожого транспорту. Знімайте вказівники на місцевості, ворог не орієнтується. Якщо запитують розташування – дезінформуйте. Мітки на будівлях, поблизу важливих об'єктів засипайте землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином. Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях. Чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу.

"МИ, НПУ, НГУ, ЗСУ, СБУ та інші правоохоронні структури віддаємо за Вас і Україну свої життя, а ви зробіть так, як написано, щоб нам допомогти ПОБОРОТИ ЦЮ НЕЧИСТЬ!!!!", – зазначають українські воїни.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити:UA843000010000000047330992708

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут, а тут – про ДРГ і ворожу техінку.