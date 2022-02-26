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Росія вчинила авіаналіт на с. Сартана під Маріуполем, є загиблі

Ще троє людей поранені. 

Росія вчинила авіаналіт на с. Сартана під Маріуполем, є загиблі

Налі Росії на Сартана
Фото: Маріупольська міська рада Facebook
Налі Росії на Сартана
Росія вчинила авіаналіт на селище Сартана біля Маріуполя. За попередніми даними, від дій ворога загинули троє людей, ще троє поранені.

Про це повідомили на сторінці Маріупольської міської ради в Facebook.

"Сьогодні, біля 15.00, був нанесений авіаудар військами Російської Федерації по селищу Сартана біля Маріуполя. За попередніми даними, троє загиблих і троє поранених. Об’єм пошкоджень і кількість постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні. 

Міськрада зазначила, що за уточненням інформації щодо постраждалих в наслідок збройної агресії Російської Федерації можна звертатися до її контакт-центру контакт-центру (15-55 зі стаціонарного або (050/067) 345 1555 з мобільного, цілодобово).

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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