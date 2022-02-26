Росія вчинила авіаналіт на с. Сартана під Маріуполем, є загиблі

Про це повідомили на сторінці Маріупольської міської ради в Facebook.
"Сьогодні, біля 15.00, був нанесений авіаудар військами Російської Федерації по селищу Сартана біля Маріуполя. За попередніми даними, троє загиблих і троє поранених. Об’єм пошкоджень і кількість постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні.
Міськрада зазначила, що за уточненням інформації щодо постраждалих в наслідок збройної агресії Російської Федерації можна звертатися до її контакт-центру контакт-центру (15-55 зі стаціонарного або (050/067) 345 1555 з мобільного, цілодобово).