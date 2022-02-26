Бачите ворожі колони з паливом – затримуйте або паліть, – Резніков

Він також закликав затримувати коригувальників, які ставлять мітки для наведення вогню.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав мешканців українських сіл та невеликих міст затримувати або палити російські колони за паливом.

Вони рухаються після колон ворожої бронетехінки. Про це міністр написав у Facebook.

"Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога", – зазначив він.

Окремо Резніков звернувся до посібників ворога серед українців.

"За дві доби російські нелюди вбили майже двісті мирних громадян, з них – трьох дітей. Ще 33 дитини поранені. За таких обставин вас просто можуть не схотіти або не встигнути затримати живими. Відмовтеся від злочинних намірів, поки не пізно", – закликав він.

Міністр оборони зауважив, що захисники і захисниці України повністю зруйнували плани ворога. Станом на сьогоднішній ранок кількість знищених російських окупантів перевищила 3000 осіб.

"Понад 200 інтервентів потрапили у полон. Кількість полонених збільшується. Вони не очікували такої відсічі і здаються самі. Знищено сотні одиниць бронетехніки, зокрема – понад сто російських танків. Учора стінгерами було збито 7 гелікоптерів. Ворог намагається змінити тактику. Російські війська обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади", – пояснив міністр.

Через невдачу наступу великими колонами ворог почав активніше використовувати ДРГ і десант.

"Звертаюся до усіх. У Києві, Харкові, інших містах діють коригувальники, які можуть навести вогонь на ваші домівки чи прокласти дорогу російським військам. Вони є очима ворога. Якщо ви бачите підозрілих осіб, які встановлюють маяки, наносять мітки, чи не можуть чітко пояснити мету свого перебування у певному місці, затримуйте їх самостійно або інформуйте тероборону. Затримані можуть стати джерелом корисної інформації", – пояснив він.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити:UA843000010000000047330992708.

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