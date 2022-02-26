Бачите ворожі колони з паливом – затримуйте або паліть, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав мешканців українських сіл та невеликих міст затримувати або палити російські колони за паливом.
Вони рухаються після колон ворожої бронетехінки. Про це міністр написав у Facebook.
"Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога", – зазначив він.
Окремо Резніков звернувся до посібників ворога серед українців.
"За дві доби російські нелюди вбили майже двісті мирних громадян, з них – трьох дітей. Ще 33 дитини поранені. За таких обставин вас просто можуть не схотіти або не встигнути затримати живими. Відмовтеся від злочинних намірів, поки не пізно", – закликав він.
Міністр оборони зауважив, що захисники і захисниці України повністю зруйнували плани ворога. Станом на сьогоднішній ранок кількість знищених російських окупантів перевищила 3000 осіб.
"Понад 200 інтервентів потрапили у полон. Кількість полонених збільшується. Вони не очікували такої відсічі і здаються самі. Знищено сотні одиниць бронетехніки, зокрема – понад сто російських танків. Учора стінгерами було збито 7 гелікоптерів. Ворог намагається змінити тактику. Російські війська обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади", – пояснив міністр.
Через невдачу наступу великими колонами ворог почав активніше використовувати ДРГ і десант.
"Звертаюся до усіх. У Києві, Харкові, інших містах діють коригувальники, які можуть навести вогонь на ваші домівки чи прокласти дорогу російським військам. Вони є очима ворога. Якщо ви бачите підозрілих осіб, які встановлюють маяки, наносять мітки, чи не можуть чітко пояснити мету свого перебування у певному місці, затримуйте їх самостійно або інформуйте тероборону. Затримані можуть стати джерелом корисної інформації", – пояснив він.
Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.
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