Російським ЗМІ забороняють називати війною напад на Україну

Роскомнагляд посилює цензуру і вимагає від російських ЗМІ видалити матеріали, в яких військове вторгненння в Україну назвали війною.

Про це повідомило російське видання "Новая газета".

"На зазначених ресурсах під виглядом достовірних повідомлень розміщена недостовірна суспільно значуща інформація про обстріли ЗС РФ українських міст і загибель мирних жителів України внаслідок дій Російської Армії, а також матеріали, в яких проведена операція називається нападом, вторгненням або оголошенням війни" - пише пресслужба Роскомнагляду.

У разі невиконання вимог - місцевим ЗМІ загрожує блокування на території РФї. Раніше росіЗМІ також повідомляи, що в РФ осії обмежили доступ до Facebook.

Ще в січні постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Кремль проводить активну кампанію з дезінформації - Росія намагається показати Україну агресором, а себе – жертвою.

Нагадаємо, 21 лютого підтримувані Росією ватажки терористичних "ДНР" та "ЛНР", які окупували частину Донецької та Луганської областей, звернулися до Путіна по військову допомогу. Вони вказали на загострення безпекової ситуації на Донбасі та заявили про "погрози з боку Києва". Перед цим президент РФ оголосив про визнання "незалежними республікамиі" цих незаконних збройних формувань і розпорядився ввести туди російські війська.

Близько п'ятої ранку 24 лютого Путін оголосив про вторгнення в Україну, назвавши це "військовою операцією на Донбасі". Російська армія почала інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. Окупанти також били по цивільним об'єктам, у тому числі школам і дитсадкам. Наразі Збройні сили України, а також територіальна оборона, продовжують захищати нашу країну від російського агресора.

Низка країн запровадила проти РФ санкції і закликає припинити військові дії на території України.

Зазначимо, що російську окупацію Криму та Донбасу росЗМІ називали "визволенням", а проросійських бойовиків, яких поставили контролювати окуповані міста, - "ополчєнцамі".

Будь-які військові діх проти нашої країни пропагандисти виправдовували "захистом російськомовного населення". Цього ж разу, умовним приводом для вторгнення, у тому числі, стали заяви Путіна про "геноцид".