"Ось вам приклад, як працюють коктейлі Молотова".

Національна гвардія України виклала у своєму твіттері відео з околиць Києва. На ньому видно, як їде ворожа бойова техніка, аж раптом у першу, а потім у другу машину влучають запальні суміші. Машини спалахують.

"Ось вам приклад, як працюють коктейлі Молотова та як звичайні люди влаштували гарячий прийом росармії! На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам! Українці, ви неперевершені!" - йдеться в повідомленні.

❗️Ось вам приклад, як працюють "коктейлі молотова" та як звичайні люди влаштували гарячий прийом росармії!



На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам!



Українці, ви неперевершені😍 pic.twitter.com/StlBnpalGs — НГУ (@ng_ukraine) February 26, 2022

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 лютого Росія посилила атаки на Київ. Ворог намагався пошкодити ТЕЦ-6, що на Троєщині, захопити військову частину, а у Василькові ворог хотів висадити десант.

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.