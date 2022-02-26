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РНБО попередила про ворожих агентів у групах месенджерів: питають шляхи до Києва

Не можна вказувати їм маршрути руху, як і куди дістатися і де є вільні і доступні дороги. 

РНБО попередила про ворожих агентів у групах месенджерів: питають шляхи до Києва
Фото: РБК

РНБО попередила про масову розсилку однакових повідомлень у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook. Вони стосуються Київської області та питань, як дістатись до столиці.

Про це повідомив у Facebook секретар РНБО Олексій Данілов

"Автори дописів активно розпитують у різних варіаціях про те, як дістатись до Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатись з Броварів до Борисполя. У всіх авторів є однакова особливість: всі вони – нові учасники, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою", – попередив він.

Данілов зауважив, що ці люди є ворожими агентами. Не можна вказувати їм маршрути руху, як і куди дістатися і де є вільні і доступні дороги. 

Якщо ви побачили запитання, які наведено вище і переконались, що автор питання є новим учасником форуму:

  1. Подавайте скаргу адміну групи;
  2. Великими літерами в коментарях пишіть, що автор опитування – це ворог, який збирає інформацію. 

"Важливо! Месенджер WhatsApp технічно захищений. Особливої пильності потребує інформація, яка публікується в групах WhatsApp, особливо тих, що створені за останні 2-3 дні", – додав Данілов. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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