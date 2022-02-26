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Від рук загарбників загинуло 198 людей, в тому числі троє дітей, - Ляшко

Жодна лікарня не зачинилася.

Від рук загарбників загинуло 198 людей, в тому числі троє дітей, - Ляшко
Фото: ДСНС

За оперативними даними, від рук загарбників маємо 198 загиблих, з них 3 дітей, 1115 поранених, з яких 33 дитини. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Медична система продовжує працювати, міністерство зі свого боку робить можливе і не можливе для того, щоб у лікарнях було все необхідне, - написав Ляшко. - Навіть, якщо це питання не війни, а наприклад, COVID-19, який теж ніде не зник, і пацієнтам в реанімації все ще потрібен кисень. І як би окупанти нам не заважали, ми намагаємось оперативно підвозити кисень до лікарень, домовляємось із перевізниками, забезпечуємо логістику, аби кожен пацієнт отримав допомогу, бо ми єдині і так має бути!"

Він зауважив, що за три дні ніхто з медиків не був удома: "Військові захищають країну із зброєю в руках, зброя медиків - самовідданна праця. За три дні ніхто не був вдома, і ще не скоро буде. Але ми готові і даємо відсіч. Слава Україні! Слава ЗСУ!Неймовірно пишають нашими медиками! Ви нарівні із військовими, силовиками та рятувальниками неймовірно тримаєте удар! Жодна лікарня не зачинилась, всі працюють і надають медичну допомогу. Ніхто не злякався і всі мужньо дивимось в очі ворогу. Ми на своїй землі! Ми боронимо свої сім’ї. Кожен на своєму місці, як вміє".

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 лютого Росія посилила атаки на Київ. Ворог намагався пошкодити ТЕЦ-6, що на Троєщині, захопити військову частину, а у Василькові ворог хотів висадити десант.

Всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити:UA843000010000000047330992708. 

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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