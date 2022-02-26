Компанія також продовжує наносити ярлики на додаткові російські державні ЗМІ.

Facebook заборонив рекламу російських державних медіа і їхню монетизацію.

Про це у Твіттері написав директор компанії з політики кібербезпеки Натаніель Глейхер.

“Тепер ми забороняємо російським державним ЗМІ розміщувати рекламу чи монетизувати на нашій платформі в будь-якій точці світу”, – йдеться у повідомленні.

Компанія також продовжує наносити ярлики на додаткові російські державні ЗМІ. Ці зміни вже почали впроваджуватись і триватимуть протягом вихідних.

“Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні і будемо продовжувати ділитися кроками, які ми вживаємо для захисту людей на нашій платформі”, – додав Глетчер.

1/ We are now prohibiting Russian state media from running ads or monetizing on our platform anywhere in the world. We also continue to apply labels to additional Russian state media. These changes have already begun rolling out and will continue into the weekend. — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) February 26, 2022

Нагадаємо, з 25 лютого в Росії почали обмежувати доступ до соцмережі Facebook. Генпрокуратура РФ за погодженням із МЗС вирішила визнати Facebook причетним до порушення "основоположних прав та свобод людини, а також прав та свобод громадян Росії". Рішення пов'язано із цензурою соцмережі щодо російських ЗМІ.