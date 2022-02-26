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Facebook заборонив рекламу російських державних медіа і їхню монетизацію

Компанія також продовжує наносити ярлики на додаткові російські державні ЗМІ.

Facebook заборонив рекламу російських державних медіа і їхню монетизацію
Фото: tengrinews.kz

Facebook заборонив рекламу російських державних медіа і їхню монетизацію.

Про це у Твіттері написав директор компанії з політики кібербезпеки Натаніель Глейхер.

“Тепер ми забороняємо російським державним ЗМІ розміщувати рекламу чи монетизувати на нашій платформі в будь-якій точці світу”, – йдеться у повідомленні.

Компанія також продовжує наносити ярлики на додаткові російські державні ЗМІ. Ці зміни вже почали впроваджуватись і триватимуть протягом вихідних.

“Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні і будемо продовжувати ділитися кроками, які ми вживаємо для захисту людей на нашій платформі”, – додав Глетчер.

Нагадаємо, з 25 лютого в Росії почали обмежувати доступ до соцмережі Facebook. Генпрокуратура РФ за погодженням із МЗС вирішила визнати Facebook причетним до порушення "основоположних прав та свобод людини, а також прав та свобод громадян Росії". Рішення пов'язано із цензурою соцмережі щодо російських ЗМІ.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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