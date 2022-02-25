У Росії почали блокувати Facebook за "порушення основоположних прав та свобод людини"

Соцмережу звинуватили у цензурі російських пропагандистських ЗМІ, які публікували фейки про війну РФ проти України.

Із 25 лютого в Росії почали обмежувати доступ до соцмережі Facebook. Генпрокуратура РФ за погодженням із МЗС вирішила визнати Facebook причетним до порушення "основоположних прав та свобод людини, а також прав та свобод громадян Росії". Рішення пов'язано із цензурою соцмережі щодо російських ЗМІ.

Про це повідомляє російське інформагентство "Інтерфакс".

У чому полягає часткове обмеження доступу, в Роскомнагляді не уточнили.

У пресрелізі російського відомства вказано, що 24 лютого Facebook, котрий належить компанії Meta Platforms, Inc., обмежив офіційні акаунти чотирьох російських ЗМІ: телеканалу "Звезда", інформаційного агентства "РИА Новості", інтернет-ЗМІ "Лента.ру" та "Газета.ру".

Тому 25 лютого Генпрокуратура за погодженням з МЗС вирішила визнати Facebook причетним до порушення основоположних прав та свобод людини, а також прав та свобод громадян Росії.

У чому полягає часткове обмеження доступу, в РКН не уточнили. Однак повідомляється, що для обмеження до Facebook буде використано "технічні засоби протидії загрозам".

Обмеження на сторінку телеканалу Міноборони РФ "Звезда" були накладені терміном на 90 днів: число постів каналу знизили у стрічці та обмежили можливості заробляти на рекламі. У Facebook це пояснили появою фейків на цій сторінці. Соцмережа визнала фейками повідомлення Міністерства оборони Росії про нібито придушення засобів протиповітряної оборони ЗС України та про військові прикордонні служби України, які начебто не чинили опору російським підрозділам.

На вимоги зняти обмеження Meta не відповіла.

За рішенням Генпрокуратури Facebook буде внесено "до відповідного переліку Роскомнагляду". Якщо компанія не усуне порушення, її сайт можуть заблокувати, випливає із попередження наглядового відомства.

Як повідомляли, Facebook запровадив додаткову функцію для українців. Відтепер вони зможуть заборонити людям, які не є "друзями", завантажувати та ділитися фотографіями свого профілю або переглядати пости.

Раніше цей інструмент використовували в інших країнах світу, зокрема в Афганістані. Заява представника Facebook зроблена після того, як США попередили про те, що "російські сили складають списки ідентифікованих українців, які мають бути вбиті або відправлені до таборів після військової окупації".

Нагадаємо, міністр культури та інформації Олександр Ткаченко закликав українців банити в соцмережах канали російської пропаганди.