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Ситуація для Києва загрозлива, наступна ніч буде складною, - Кличко

Російські війська підбираються впритул до столиці.

Ситуація для Києва загрозлива, наступна ніч буде складною, - Кличко
Віталій Кличко
Фото: vechirniy.kyiv.ua/

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що наразі ситуація для Києва загрозлива, російська армія готується до атаки міста.

Про це він заявив у зверненні до киян.

"Друзі! Ситуація зараз для Києва – без перебільшення - загрозлива. Наступна ніч, під ранок, буде дуже складною. Російські війська – впритул до столиці. Диверсыйни групи ворога знешкоджують військові і правоохоронці", - наголосив Кличко.

Мер зазначив, що в столиці взяті під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил. Також обладнуються блокпости не тільки на основних в’їздах у місто. Встановлюють блоки, що перекриватимуть рух біля стратегічних об'єктів у столиці.

"Ми робимо це для захисту Києва", - пояснив мер столиці.

Наразі, додав Кличко, для оборони столиці від російського агресора вже на 100% укомплектована 112-та бригада територіальної оборони Києва. Також вирішуються питання про створення додаткових підрозділів захисників Києва. 

"І я дякую мешканцям міста за їх готовність стати на захист столиці та країни разом з іншими підрозділами ЗСУ та силами правопорядку. Тримаємось разом. Тримаємось, щоб захистити Київ. Ми всі віримо в наші збройні сили, в нашу державу, ми віримо в себе. Я переконаний - ми переможемо"", - сказав мер.

Нагадаємо, усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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