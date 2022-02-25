УЗ пустила додаткові евакуаційні поїзди з восьми міст України

Щогодини везуть близько 4 тисяч осіб, повідомили в Укрзалізниці.

Укрзалізниця пустила додаткові евакуаційні поїзди.

За інформацією пресслужби УЗ, вони вирушають з Маріуполя, Волновахи, Запоріжжя, Києва, Попасної, Рубіжного, Сіверська та Вінниці.

"На черзі Дніпро, Хмельницький і Кривий Ріг. Десятки тисяч дітей і простих українців врятовано з-під лінії вогню - до 4 тисяч веземо щогодини", - повідомили в Укрзалізниці.

Національний перевізник наголосив, що не дає "чітких анонсів з графіком відправлення та руху. Це дозволяє їхати "поза радарами" і оперативно коригувати маршрут згідно з підказками зі штабу".

В УЗ закликали пасажирів не робити селфі з геотегами, що може становити небезпеку руху для потяга і ризик потрапити під обстріл. Також повідомили, на евакуаційних рейсах пом'якшили дотримання карантинного режиму.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, УЗ призначила додаткові поїзди зі Львова до кордону з Польщею, які курсуватимуть щодня – до скасування.

Також перевізник скасував низку приміських поїздів по всій країні, в той самий час пасажирські потяги курсують за графіком.