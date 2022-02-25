Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі десантників
ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі десантників
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
ГоловнаСуспільствоВійна

Укрзалізниця з 25 лютого скасовує приміські поїзди між Донеччиною та Харковом

Мова йде про чотири потяги.

Укрзалізниця з 25 лютого скасовує приміські поїзди між Донеччиною та Харковом
Фото: ucraine.info

В Укрзалізниці повідомили, що скасовують з 25 лютого приміські потяги, які курсують між Донецькою областю та Харковом.

Це:

  • № 7057 Харків — Бахмут;
  • № 7096 Бахмут — Харків;
  •  № 7088 Костянтинівка — Харків;
  • № 7087 Харків — Костянтинівка.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, УЗ призначила додаткові поїзди сполученням Львів – Держкордон (Медика) – Львів. Вони курсують щодня – до скасування.

Раніше в Укрзалізниці повідомили, що через небезпеку скасовують низку приміських поїздів по всій країні. Попри це, перевізник продовжує працювати за графіком, запевнив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також