Укрзалізниця з 25 лютого скасовує приміські поїзди між Донеччиною та Харковом

В Укрзалізниці повідомили, що скасовують з 25 лютого приміські потяги, які курсують між Донецькою областю та Харковом.
Це:
- № 7057 Харків — Бахмут;
- № 7096 Бахмут — Харків;
- № 7088 Костянтинівка — Харків;
- № 7087 Харків — Костянтинівка.
Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, УЗ призначила додаткові поїзди сполученням Львів – Держкордон (Медика) – Львів. Вони курсують щодня – до скасування.
Раніше в Укрзалізниці повідомили, що через небезпеку скасовують низку приміських поїздів по всій країні. Попри це, перевізник продовжує працювати за графіком, запевнив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.