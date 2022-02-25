Укрзалізниця з 25 лютого скасовує приміські поїзди між Донеччиною та Харковом

Мова йде про чотири потяги.

В Укрзалізниці повідомили, що скасовують з 25 лютого приміські потяги, які курсують між Донецькою областю та Харковом.

Це:

№ 7057 Харків — Бахмут;

№ 7096 Бахмут — Харків;

№ 7088 Костянтинівка — Харків;

№ 7087 Харків — Костянтинівка.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, УЗ призначила додаткові поїзди сполученням Львів – Держкордон (Медика) – Львів. Вони курсують щодня – до скасування.

Раніше в Укрзалізниці повідомили, що через небезпеку скасовують низку приміських поїздів по всій країні. Попри це, перевізник продовжує працювати за графіком, запевнив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.