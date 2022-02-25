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СБУ затримала в Києві чоловіка, який представлявся іноземним журналістом

Під час обшуку в телефоні знайшли фотографії розміщення позицій українських військ. 

СБУ затримала в Києві чоловіка, який представлявся іноземним журналістом
Фото: СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що під час проведення контррозвідувальних заходів затримали в столиці чоловіка, який представлявся іноземним журналістом.

"Жодного підтвердження цього він надати не зміг, а при обшуку в його телефоні було знайдено фотографії розміщення позицій українських військ", - зазначили в СБУ.

На Харківщині співробітники Служби безпеки затримали 4 корегувальників вогню ворожої артилерії.

Також у СБУ повідомили, що виявляють агентів, які ставлять люмінесцентні мітки в різних регіонах України.

"Визначено, що агентура Кремля користується програмою в смартфонах "Premise". Такі факти підтверджено у Стрию та інших містах. Тому у випадку громадського затримання таких осіб прохання перевіряти їхні мобільні телефони і повідомляти про це силові структури", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, Кіберполіція створила спеціального бота "avanger" для повідомлень про мітки окупантів на дорогах. Сфотографовані точки потраплять до єдиної бази на Google Maps.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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