​У Чорнобилі не можуть провести ротацію персоналу, - Міненергетики

Міністерство енергетики на своєму сайті оприлюднило офіційну заяву щодо ситуації в Чорнобильській АЕС.

"Окупанти вже другу добу утримують персонал станції ДСП "Чорнобильська АЕС", не дозволяючи провести ротацію, як це передбачено правилами технічної безпеки", - йдеться в повідомленні Міненергетики.

Виконувач обов'язків гендиректора ДСП "Чорнобильська АЕС" Валерій Сейда зазначив, що "у Зоні відчуження новий безпечний конфайнмент над об’єктом "Укриття", енергоблоки N1 та N2, які перебувають на стадії виведення з експлуатації, сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2 взяті під контроль окупантів - військових Російської Федерації".

У Міненергетики наголосили, що захоплення станції, а також проведення там будь-яких воєнних дій загрожує повторенням другого Чорнобиля. А дії РФ є "прямим порушенням статті 56 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року".

У відомстві повідомили, що Державна інспекція з ядерного регулювання від імені України, відповідно до міжнародних зобов’язань, оперативно повідомила Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) про ситуацію на об'єкті та постійно інформує про перебіг подій.

У Міненергетики наголосили, що "Україна очікує рішучих дій з боку наших міжнародних партнерів для забезпечення спільної безпеки Європейського континенту".

Нагадаємо, 24 лютого після жорсткого бою українські бійці втратили контроль над територією ЧАЕС.

25 лютого Державна інспекція ядерного регулювання України повідомила, що в Чорнобильській зоні перевищено рівень радіації.