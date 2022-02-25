Гроші з єПідтримки можна тепер переказати фонду “Повернись живим” для українського війська

Гроші з єПідтримки можна переказати тепер фонду “Повернись живим” на допомогу українській армії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці єПідтримки”, – зазначив він.

Зробити це можна за таким посиланням: earmy.portmone.com.ua.

“У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ. Внески українців на потреби армії б’ють рекорди. Нагадаю, що українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд «Повернись живим». За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік!” – йдеться в повідомленні.

Також можна переказати кошти через єПідтримку, якщо у вас є картка Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку.

Очікуємо, що решта банків теж приєднаються до ініціативи найближчим часом.

Нагадаємо, скористатись програмою “єПідтримка” можна, якщо у вас є зелений COVID-сертифікат у застосунку "Дія".