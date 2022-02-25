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Маріуполь під контролем ЗСУ, ситуація контрольована

Комунальний сектор працює штатно, система охорони здоровʼя – теж. 

Маріуполь під контролем ЗСУ, ситуація контрольована
Фото: EPA/UPG

Ситуація в Маріуполі повністю контролюється Збройними силами і Національної гвардією. Війська Росії намагаються прорватися зі східного і західного напрямків, захисники готові до спротиву. Колону ворожої техніки з боку Павлополя знищили. 

Про це на брифінгу повідомив мер міста Вадим Бойченко. 

Місто забезпечене водою з резерву, основний водогін перебили російські війська. Є перебої з електрикою в кількох районах. Після припинення обстрілів у районі Волновахи бригади зможуть відновити електропостачання.

Комунальний сектор працює в штатному режимі. За вчора вистрілили понад 10 разів по будинках. Для відновлення теж потрібен режим тиші. Кількість поранених цивільних за добу збільшилась на 10 – до 45, зокрема одна дитина. 9 поранених у важкому стані. 

"Закликаю всіх зберігати спокій, не піддаватися паніці", – заявив Вадим Бойченко. 

Громадський транспорт працює, комендантська година діє з 22:00 по 7:00. 

Уранці за Маріуполь тривали бої на всіх напрямках. Місто чинить спротив окупантам. 

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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