Маріуполь під контролем ЗСУ, ситуація контрольована

Ситуація в Маріуполі повністю контролюється Збройними силами і Національної гвардією. Війська Росії намагаються прорватися зі східного і західного напрямків, захисники готові до спротиву. Колону ворожої техніки з боку Павлополя знищили.

Про це на брифінгу повідомив мер міста Вадим Бойченко.

Місто забезпечене водою з резерву, основний водогін перебили російські війська. Є перебої з електрикою в кількох районах. Після припинення обстрілів у районі Волновахи бригади зможуть відновити електропостачання.

Комунальний сектор працює в штатному режимі. За вчора вистрілили понад 10 разів по будинках. Для відновлення теж потрібен режим тиші. Кількість поранених цивільних за добу збільшилась на 10 – до 45, зокрема одна дитина. 9 поранених у важкому стані.

"Закликаю всіх зберігати спокій, не піддаватися паніці", – заявив Вадим Бойченко.

Громадський транспорт працює, комендантська година діє з 22:00 по 7:00.

Уранці за Маріуполь тривали бої на всіх напрямках. Місто чинить спротив окупантам.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.