Ворожа ракета влучила в судно під прапором Панами неподалік порту Південний

Сьогодні Росія обстріляла біля порту Південний два кораблі.

У Чорному морі на якірній стоянці 358 біля порту Південний (Одеська область) ракета поцілила в кормову частину теплохода NAMURA QUEEN під прапором Панами.

Виведено з ладу частину обладнання, повідомили на сторінці Адміністрації морських портів України у Facebook.

"На судні пожежа, запрошено пожежний буксир. Буксир “P&O STAR" висунувся на допомогу. Ситуація контрольована", – зазначено в повідомленні.

Обстріл відбувся близько 12:55. Судно мало завантажувати зерно в порту.

Нагадаємо, що також сьогодні за 12 миль від порту Південний корабель Російської Федерації підбив бункеровщик "MILLENNIUM SPIRIT" (під прапором Молдови).

Учора росіяни влучили в турецький корабель поблизу Одеси. Екіпаж не постраждав. На борту перебували 8 турецьких, 11 філіппінських та 11 українських членів екіпажу.