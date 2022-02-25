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Ворожа ракета влучила в судно під прапором Панами неподалік порту Південний

Сьогодні Росія обстріляла біля порту Південний два кораблі. 

Ворожа ракета влучила в судно під прапором Панами неподалік порту Південний
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

У Чорному морі на якірній стоянці 358 біля порту Південний (Одеська область) ракета поцілила в кормову частину теплохода NAMURA QUEEN під прапором Панами. 

Виведено з ладу частину обладнання, повідомили на сторінці Адміністрації морських портів України у Facebook.

"На судні пожежа, запрошено пожежний буксир. Буксир “P&O STAR" висунувся на допомогу. Ситуація контрольована", – зазначено в повідомленні. 

Обстріл відбувся близько 12:55. Судно мало завантажувати зерно в порту. 

Нагадаємо, що також сьогодні за 12 миль від порту Південний корабель Російської Федерації підбив бункеровщик "MILLENNIUM SPIRIT" (під прапором Молдови).

Учора росіяни влучили в турецький корабель поблизу Одеси. Екіпаж не постраждав. На борту перебували 8 турецьких, 11 філіппінських та 11 українських членів екіпажу.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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