Українська армія пішла у контрнаступ у районі Біловодська на Луганщині

Близько полудня в п'ятницю, 25 лютого, українська армія прорвала позиції російських військ під Біловодськом Луганської області та розпочала контрнаступ.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Сьогодні опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників і закріпили успіх контрнаступом", – сказано в повідомленні.

"Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою в напрямку кордону РФ", – додали у штабі ООС.