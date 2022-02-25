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Українська армія пішла у контрнаступ у районі Біловодська на Луганщині

Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею.

Українська армія пішла у контрнаступ у районі Біловодська на Луганщині
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Близько полудня в п'ятницю, 25 лютого, українська армія прорвала позиції російських військ під Біловодськом Луганської області та розпочала контрнаступ.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Сьогодні опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників і закріпили успіх контрнаступом", – сказано в повідомленні.

"Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою в напрямку кордону РФ", – додали у штабі ООС.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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