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На Чернігівщині знищили близько 20 ворожих танків і колону техніки

Чернігів тримає оборону. 

На Чернігівщині знищили близько 20 ворожих танків і колону техніки
Знищена техніка окупантів
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

На мінському напрямку Чернігівщини українські захисники знищили близько 20 одиниць ворожих танків. 

Про це повідомили в Facebook Сухопутних військ ЗСУ. Втрати ворога живої сили уточнюються.

"Також підрозділ «Півночі» знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки. Чернігів тримає оборону та знищує ворога!" – йдеться у повідомленні. 

Сьогодні колону ворожих танків також спалили в Гостомелі. Саме там розташоване летовище ДП "Антонова", яке ворог намагався вчора захопити. Це менш ніж у 10 км від Києва. ЗСУ були змушені завдати артилерійського удару по аеропорту, де висадився російський десант. 

Уночі Збройні сили України відбили позиції в російських загарбників. Вранці ЗСУ підтвердили, що утримують "Гостомель". 

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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