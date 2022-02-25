На Чернігівщині знищили близько 20 ворожих танків і колону техніки

На мінському напрямку Чернігівщини українські захисники знищили близько 20 одиниць ворожих танків.

Про це повідомили в Facebook Сухопутних військ ЗСУ. Втрати ворога живої сили уточнюються.

"Також підрозділ «Півночі» знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки. Чернігів тримає оборону та знищує ворога!" – йдеться у повідомленні.

Сьогодні колону ворожих танків також спалили в Гостомелі. Саме там розташоване летовище ДП "Антонова", яке ворог намагався вчора захопити. Це менш ніж у 10 км від Києва. ЗСУ були змушені завдати артилерійського удару по аеропорту, де висадився російський десант.

Уночі Збройні сили України відбили позиції в російських загарбників. Вранці ЗСУ підтвердили, що утримують "Гостомель".

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.