Українські захисники спалили колону російської техніки під Гостомелем, що на Київщині.

Відео знищення колони ворожих сил підготувала територіальна оборона.

Нагадаємо, Росія вчора намагалася взяти міжнародний аеропорт ДП "Антонов" в Гостомелі. Він розташований менш ніж у 10 км від Києва. ЗСУ були змушені завдати артилерійського удару по аеропорту Гостомеля, де висадився російський десант.

Уночі Збройні сили України відбили в російських загарбників позиції в аеропорту. Вранці ЗСУ підтвердили, що утримують там позиції.