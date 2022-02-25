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Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео

З ладу вийшла ціла колона російської техніки. 

Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Фото: скрін

Українські захисники спалили колону російської техніки під Гостомелем, що на Київщині.

Відео знищення колони ворожих сил підготувала територіальна оборона.

Нагадаємо, Росія вчора намагалася взяти міжнародний аеропорт ДП "Антонов" в Гостомелі. Він розташований менш ніж у 10 км від Києва. ЗСУ були змушені завдати артилерійського удару по аеропорту Гостомеля, де висадився російський десант. 

Уночі Збройні сили України відбили в російських загарбників позиції в аеропорту. Вранці ЗСУ підтвердили, що утримують там позиції. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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