Гостомель утримують ЗСУ, йде бій в Димері та Іванкові

Тактична група сил оборони утримує аеродром "Гостомель", до якого вчора проривалися російські повітряні війська.

Десантно-штурмові війська ЗСУ зараз ведуть бій в районах Димера та Іванкова Київської області, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника. Захисники зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано. Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку.

"Повітряні сили Збройних сил України захищають небо над Києвом. Так, після 04:00 українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним подарункам «братів» до столиці", – зазначили в повідомленні.

Крім того, противник завдав повітряного удару по підрозділах у районі міста Кропивницький, зауважено значну активність ворожих вертольотів у районах вище від Вилкового та з Тирасполя.

В ефірі каналу "Рада" також озвучили інформацію про підрив мосту в Романівці, щоб не дати російським військам просунутись до Києва.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.