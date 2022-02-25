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У Києві на будинок впали фрагменти літака

Інформація про постраждалих уточнюється. 

У Києві на будинок впали фрагменти літака
Фото: ДСНС

У Києві близько 05:00 по вул. Садовій, 54 загорівся житловий двоповерховий будинок внаслідок падіння фрагментів літака.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС. 

"Площа пожежі уточнюється. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, внаслідок потрапляння збитої ППО ворожої ракети загорівся житловий будинок на вул. Кошиця, 7а. Постраждали 8 людей. У ДСНС зазначили, що також надходять повідомлення від мешканців про вибухи на території мікрорайонів Березняки, Осокорки, Троєщина.

Авіаудари по Києву тривають з 4 ранку. Сили протиповітряної оборони Києва збили частину літальних апаратів і ракет над містом. Мішенями для Росії є не тільки військові та стратегічні обʼєкти, а й житлова та цивільна інфраструктура.

У Київ завозять додаткову зброю. Місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до тероборони: Шевченківський р-н, вул. Пугачова, 10. Голосіївський р-н., вул. Глушкова, 9. Оболонський р-н., вул. Полярна 20 (завод генераторів).

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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