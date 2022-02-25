Сили ППО збили частину ворожих літальних апаратів та ракет над Києвом

Від 4-ї ранку ворог продовжив наносити удари з повітря по різним територіям.

Сили повітряної оборони Києва збили частину літальних апаратів і ракет над містом. Мішенями для Росії є не тільки військові та стратегічні обʼєкти, а й житлова та цивільна інфраструктура.

Про це в коментарі для преси повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Сьогодні від 4-ї ранку ворог продовжив наносити удари з повітря по різним територіям і містам нашої держави. Зокрема під атакою Київ. Двічі в історії наша столиця переживала бомбардування у такий час і такого характеру. Як у 1941 році, так і зараз, нападник може отримати лише ненависть людей і нічого більше", – наголосив він.

Наслідки уражень і падіння уламків оперативно ліквідовується. Подоляк наголосив на необхідності для громадян перебути в укриттях, поки триває повітряна тривога.

Публікуємо мапу укриттів:

Нагадаємо, внаслідок потрапляння збитої ППО ворожої ракети загорівся житловий будинок на вул. Кошиця 7а. Постраждали щонайменше троє людей. У ДСНС зазначили, що також надходять повідомлення від мешканців про вибухи на території мікрорайонів Березняки, Осокорки, Троєщина.