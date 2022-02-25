Окупанти взяли під контроль Гостомель, - ОП
Окупанти взяли під контроль Гостомель, - ОП
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Ворог обстрілює Одесу і область, є загиблі (оновлено)
Ворог обстрілює Одесу і область, є загиблі (оновлено)
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО збили частину ворожих літальних апаратів та ракет над Києвом

Від 4-ї ранку ворог продовжив наносити удари з повітря по різним територіям. 

Сили ППО збили частину ворожих літальних апаратів та ракет над Києвом
У руках рятувальника якась деталь від ворожого літального апарату.
Фото: Pravda Gerashchenko

Сили повітряної оборони Києва збили частину літальних апаратів і ракет над містом. Мішенями для Росії є не тільки військові та стратегічні обʼєкти, а й житлова та цивільна інфраструктура.

Про це в коментарі для преси повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Сьогодні від 4-ї ранку ворог продовжив наносити удари з повітря по різним територіям і містам нашої держави. Зокрема під атакою Київ. Двічі в історії наша столиця переживала бомбардування у такий час і такого характеру. Як у 1941 році, так і зараз, нападник може отримати лише ненависть людей і нічого більше", – наголосив він.

Наслідки уражень і падіння уламків оперативно ліквідовується. Подоляк наголосив на необхідності для громадян перебути в укриттях, поки триває повітряна тривога.

Публікуємо мапу укриттів:

Нагадаємо, внаслідок потрапляння збитої ППО ворожої ракети загорівся житловий будинок на вул. Кошиця 7а. Постраждали щонайменше троє людей. У ДСНС зазначили, що також надходять повідомлення від мешканців про вибухи на території мікрорайонів Березняки, Осокорки, Троєщина.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також