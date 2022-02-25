Окупанти взяли під контроль Гостомель, - ОП
Окупанти взяли під контроль Гостомель, - ОП
Ворог обстрілює Одесу і область, є загиблі (оновлено)
Ворог обстрілює Одесу і область, є загиблі (оновлено)
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
ГоловнаСуспільствоВійна

Президент створив ставку Верховного головнокомандувача

Голова ставки – Володимир Зеленський.

Президент створив ставку Верховного головнокомандувача
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом утворив ставку Верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указі президента.

«У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що загрожує її державній незалежності та територіальній цілісності, для забезпечення стратегічного керівництва Збройними силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами (…), ухвалюю утворити ставку Верховного головнокомандувача», – йдеться в документі.

Голова ставки – президент України Володимир Зеленський.Координатор ставки – секретар РНБО Олексій Данілов.

Члени Ставки:Голова СБУ Іван БакановГолова Головного управління розвідки Кирило Буданов.Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Григорій ГалаганКомандувач Сил територіальної оборони Збройних Сил Юрій ГалушкінГолова Державної прикордонної служби Сергій ДейнекоОчільник Офісу президента Андрій ЄрмакГоловнокомандувач ЗСУ Валерій ЗалужнийГолова Національної поліції Ігор КлименкоМіністр закордонних справ Дмитро КулебаВ.о. командувача Нацгвардії Юрій ЛебідьГолова Служби зовнішньої розвідки Олександр ЛитвиненкоКомандувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Максим МиргородськийМіністр внутрішніх справ Денис МонастирськийМіністр оборони Олексіій РезніковНачальник Управління державної охорони Сергій РудьГолова Верховної Ради Руслан СтефанчукПрем'єр-міністр Денис ШмигальГолова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь.

Нагадаємо, 24 лютого президент України підписав указ про загальну мобілізацію. Генеральному штабу ЗСУ доручено визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.

Олег БазарОлег Базар, головний редактор LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також