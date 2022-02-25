Зеленський: сьогодні ми втратили 137 наших громадян - військових та цивільних

Президент подякував військовим і усім, хто рятує людей зараз і допомагає зберігати порядок.

Через дії російських загарбників сьогодні загинуло 137 українських громадян.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"За попередніми даними, ми втратили за сьогодні 137 наших героїв – наших громадян. Військових і цивільних. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну", - заявив президент.

Він також повідомив, що сотні людей отримали поранення.

"Я вдячний усім, хто рятує людей зараз і допомагає зберігати порядок. Ворог завдає ударів не тільки по військових об'єктах, як заявляє. А й по цивільних. Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло й ніколи не буде пробачено", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент також підписав указ про загальну мобілізацію.

Оп'ятій ранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні і скерував сюди війська. Наступ він пояснив ситуацією на Донбасі, статутом ООН, рішенням Ради Федерації та угодами з ОРДЛО.