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Українські перевізники зможуть без дозволу транзитом проїхати територію Литви

Відповідні переговори провели Мінінфраструктури і литовський Мінтранс.

Українські перевізники зможуть без дозволу транзитом проїхати територію Литви
Фото: Facebook/Укртрансбезпека

Українські автомобільні перевізники зможуть без дозволу транзитом проїхати територію Литовської Республіки.

Про це повідомили в пресслужбі Укртрансбезпеки.

Міністерство інфраструктури провело переговори з Міністерством транспорту та комунікацій Литви, щоб забезпечити проїзд транспортних засобів територією Литовської Республіки до Польщі.

Питання стосувалося українських міжнародних автомобільних перевізників, транспорт яких перебуває в Литві, Латвії та Естонії.

"До 15 березня 2022 року українські автомобільні перевізники зможуть без дозволу транзитом проїхати територію Литовської Республіки. Міністр транспорту та комунікацій Литовської Республіки вже погодив пропуск таких транспортних засобів", - повідомили в "Укртрансбезпеці".

Нагадаємо, на початку лютого міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Польща суттєво збільшить кількість дозволів для українських автоперевізників. Поки що українська сторона чекає від польських колег на документальне підтвердження.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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