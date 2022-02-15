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В Мінінфраструктури повідомили, що "Укрзалізниця" знову стала прибутковою

В січні 2022 року компанія збільшила свій дохід в півтора раза — до 9,3 млрд грн 

В Мінінфраструктури повідомили, що "Укрзалізниця" знову стала прибутковою
Фото: sannews.com.ua

"Укрзалізниця" в січні цього року року збільшила дохід в 1,5 раза — до 9,3 млрд грн, повідомили в Міністерстві інфраструктури

"Показник EBITDA (обсяг прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) у січні 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс  в 5 разів — до 2,6 млрд грн.", - йдеться в повідомленні пресслужби Мініфраструктури.

Чистий прибуток "Укрзалізниці" за січень склав 21 мільйон гривень.

"Виправити ситуацію вдалося завдяки впровадженню можливості закуповувати електроенергію напряму у виробника, приведенню тарифів на вантажні перевезення до економічно обґрунтованих, оперативній реакції на запити ринку. Загалом цього року на УЗ планується отримати 1,7 млрд грн чистого прибутку", - заявив міністр інфраструктури Кубраков.

Отримані кошти, як повідомили в Мінінфраструктури, скерують на виконання планів "Великого будівництва" на залізниці. 

"Цьогоріч плануємо електрифікувати 100 км маршрутів, оновити 750 км колій, збудувати 1 500 вантажних вагонів, а також закупити щонайменше 100 пасажирських вагонів", - повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" за підсумками 2021 року отримала 457 млн гривень чистого прибутку. По це повідомили в пресслужбі компанії 12 січня цього року.

15 лютого у Львівській ОДА підписали офіційний меморандум щодо відновлення євроколії між станцією Рава-Руська та державним кордоном з Польщею. Проєкт має стати частиною президентської програми "Велике будівництво".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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