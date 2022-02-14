Україна може отримати від США 1 мільярд доларів суверенних кредитів

Фінансові вливання потрібні для того, щоб заспокоїти побоювання ринку на фоні можливої війни з Росією.

Сполучені Штати Америки запропонують Україні гарантії суверенних кредитів на 1 мільярд доларів, щоб заспокоїти побоювання ринку на тлі можливої війни в Україні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Fox News.

Сьогодні радник президента з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонний брифінг для високопоставлених законодавців Палати представників щодо ситуації в Україні. Під час брифінгу він озвучив цю пропозицію.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба раніше повідомляв, що США ухвалили рішення надати Україні макрофінансову допомогу.

У заяві Держдепартаменту США після телефонної розмови Дмитра Кулеби з Ентоні Блінкеном про нову фінансову допомогу також це згадали.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 11 лютого затвердила рішення Єврокомісії надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро.

Сьогодні під час свого першого візиту канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про надання Україні 150 млн євро фінансового кредиту.