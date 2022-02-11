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У 2022 році термомодернізація житла буде проведена для 1,5 млн українців, – Свириденко

Пілотний проєкт з термомодернізації вже був проведений для 8 будівель у Дніпрі.

У 2022 році термомодернізація житла буде проведена для 1,5 млн українців, – Свириденко

У 2022 році розпочнеться комплексна програма оновлення житлового сектора, що отримала назву «Велика термомодернізація». У перший рік реалізації цієї програми буде утеплено понад 5 000 будинків, у яких проживає близько 1,5 млн українців. Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

«У першому році ми плануємо термомодернізувати близько 5000 будівель. Таким чином, щонайменше 1,5 млн українців відчують якісно новий рівень життя. Їхні витрати на комуналку відчутно зменшаться, а громади почуватимуться самодостатніше», - сказала міністерка.

Регіональна влада вже подала списки будинків, які модернізуватимуться у першу чергу. Президент Володимир Зеленський, у свою чергу, порекомендував включити до програми «Велика термомодернізація» насамперед аварійний житловий фонд.

За словами секретаря Конгресу місцевих та регіональних влад, заступника керівника Офісу Президента та координатора програми «Велике будівництво» Кирила Тимошенка, до першої черги потрапили будинки, збудовані до 1990 року. Саме в цих будинках сьогодні відбуваються найбільші теплові втрати.

«Утеплюватимуться дахи, стіни, фасади, створюватимуться теплопункти. Економія становитиме від 30 до 50%», - уточнив Тимошенко.

За його даними, наприкінці року пілотний проєкт з термомодернізації вже був проведений для 8 будівель у Дніпрі, який показав одночасне зниження оплати за комунальні послуги до 50% та скорочення споживання газу.

Необхідний обсяг інвестицій для проведення термомодернізації всіх будинків, за словами Юлії Свириденко, оцінюється у розмірі 140 млрд гривень. Вони надаватимуться у вигляді кредитів місцевій владі під 3% річних і не вимагатимуть витрат самих українців.

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